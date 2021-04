SES-imagotag : "Confirmation du rebond / Dynamique commerciale forte"

Publication du CA T1 2021

Après l'annonce d'un premier contrat avec Walmart Canada, SES-imagotag publie un CA T1 2021 de très bonne facture avec une croissance de +66% à 84 M€. Dans le même temps, les prises de commandes ressortent en hausse de +54,6% à 111,0 M€ et totalisent près de 500 M€ sur 12 mois glissants.



Confirmation du rebond amorcé

Le Groupe affiche ce trimestre une croissance soutenue sur l'ensemble de ses géographies avec une hausse au T1 de +59,8% à 62,6 M€ en Europe et de +85,1% à 21,5 M€ dans le reste du Monde. A noter, le T1 de l'exercice précédent était déjà affecté par la crise sanitaire avec une baisse modérée de son CA de -2,7% mais des retards de production et des décalages de projets liés au Covid-19. Sur 12 mois glissants le CA atteint 323,6 M€, en croissance de +31,5%.



Perspectives

Fort de cette très bonne dynamique commerciale et d'un carnet de commandes importants, SES-imagotag réitère sa confiance sur la poursuite de la croissance pour les mois à venir et son objectif d'un CA 2021 de 400 M€. Le Groupe précise une nouvelle fois néanmoins surveiller les tensions actuelles sur le marché des composants même si la situation actuelle ne remet pas en cause les objectifs fixés. Grâce à une véritable tendance de fond de digitalisation du Retail, nous sommes confiants dans la poursuite de cette dynamique commerciale soutenue les prochains trimestres, nous rehaussons notre attente de CA 2021e à 401,1 M€ (vs 394,4 M€) et d'EBITDA à 29,1 M€ (vs 27,4 M€).



Recommandation

Suite à cette annonce notre objectif de cours ressort à 56,00 € (vs 51,00 €). Notre recommandation passe à Achat (vs Accumuler) en raison d'un potentiel de hausse supérieur à 15%.