SES Imagotag au SBF 120 : faut-il investir dans l’action ?

(Crédits photo : Wikimedia Commons - )

Le changement dans la composition d'un indice boursier est toujours un moment important pour les investisseurs qui détiennent des actions des entreprises qui sont retirées ou ajoutées à un indice, car le prix de ces dernières peut significativement gagner ou perdre du terrain.

Habituellement, l'ajout d'une action dans un indice boursier est un signe positif pour l'entreprise en question car elle gagne en visibilité sur la scène internationale et renforce sa position de leader dans son domaine.

Alors que la société SES Imagotag a été retirée de l'indice CAC Small au profit des indices CAC Mid 60 et SBF 120, le cours de Bourse du titre SES-imagotag a baissé de plus de 15 % depuis ce changement fin 2022. Est-ce le moment d'acheter l'action SES Imagotag en Bourse ? On voit ça dans notre analyse de l'action SES Imagotag.

Qui est SES Imagotag ?

Opérant depuis plus de 30 ans, SES Imagotag propose des technologies et des solutions aux commerçants souhaitent profiter de services de Retail IoT dans leurs magasins physiques pour être plus efficaces et plus efficients en étant davantage connectés.​

Le groupe SES Imagotag, qui regroupe 630 employés, opère via 19 bureaux dans le monde pour s'occuper de ses 350 clients présents dans plus de 60 pays via 35 000 magasins et soutenir la transformation numérique dans le secteur du commerce de détail.

Quand et pourquoi l'action SES Imagotag a-t-elle été incluse dans le SBF 120 ?

Après avoir intégré l'indice Euronext Tech Leaders en juin dernier, la société ​SES-imagotag a été ajoutée à la composition du SBF 120 le 16 décembre 2022.

Si vous vous demandez comment la composition des indices d'Euronext Paris varie, c'est très simple.

Chaque trimestre (en mars, en juin, en septembre et en décembre), le Conseil Scientifique des Indices revoit la composition des indices de la famille du CAC avec une revue complète annuelle en septembre.

Lors de ces révisions, le Conseil scientifique des indices analyse la capitalisation boursière d'une action, sa volatilité, son volume de trading ou encore sa liquidité, parmi d'autres critères, pour déterminer si une ou plusieurs actions doivent être remplacées.

Pourquoi le titre SES-imagotag a-t-il intégré le SBF 120 ?

Une augmentation de la liquidité du titre en bourse et de son flottant, ainsi que l'amélioration de sa rentabilité et la croissance de ses activités en ont fait un choix idéal pour intégrer le populaire indice français.

D'après les dernières informations financières du groupe, le chiffre d'affaires de SES Imagotag a fortement augmenté au 3e trimestre 2022 comparativement à la même période en 2021, notamment grâce à la hausse de la «demande d'étiquettes électroniques et de solutions digitales en magasin». Le chiffre d'affaires SES Imagotag sur 9 mois est aussi en forte hausse (+61%) par rapport à la même période en 2021, en passant de 290,2 à 467,7 millions d'euros.

En croissance de 108% (passant de 87,5 millions d'euros à 181,9 millions d'euros), 3e trimestre 2022 enregistre une croissance record. Cette performance permettra sûrement à SES Imagotag d'atteindre ses objectifs de 2022 d'un chiffre d'affaires annuel de 600 millions d'euros et de plus de 40% de croissance. ​​

Analyse technique de l'action SES Imagotag

Entre décembre 2020 et novembre 2022, l'action SES Imagotag a explosé​ en gagnant plus de 80%, passant de 25,80 euros à plus de 137 euros.​ Malgré son intégration au SBF 120, le titre a fortement chuté depuis mi-décembre (jusqu'à 15% de baisse) et rebondit seulement depuis quelques jours. Est-ce le bon moment de l'acheter ?

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action SES-imagotag

cafe de la bourse

Source : Tradingview

Les prix de l'action SES Imagotag sont revenus au sein du nuage d'Ichimoku (nuage vert), mais ils se trouvent sous l'ensemble des lignes de l'indicateur technique japonais, ce qui est généralement une indication négative pour l'évolution du cours de Bourse de l'action.

Malgré tout, ​l​es cours ont rebondi il y a deux jours lors d'une session volatile, alors que le RSI a touché son niveau de sur-vente et évolue vers le haut (mais toujours sous sa moyenne mobile pour l'instant). La MACD est globalement négative, mais pourrait être sur le point de se retourner et d'envoyer des signaux positifs si les prix continuent d'augmenter.

Notre avis sur l'action SES Imagotag

Bien qu'en baisse de près de 30% depuis leur plus haut historique, les investisseurs doivent être prudents, car les cours de l'action SES Imagotag ont fortement augmenté ces deux dernières années.

Malgré tout​, le groupe évolue dans un secteur d'activité porteur qui devrait bénéficier de la numérisation de plus en plus importante des stratégies marketing des magasins et offrir d'intéressantes opportunités d'investissement dans le temps.

Ainsi, chaque repli important peut devenir une occasion de se positionner sur le titre SES Imagotag si vous souhaitez investir dans l'entreprise sur le long terme.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.