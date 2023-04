SES-imagotag :"Annonce du contrat avec Walmart / Un potentiel développement exceptionnel"

Publication du chiffre d’affaires T1 2023

Après la publication de solides résultats annuels, SES-imagotag publie un chiffre d’affaires T1 2023 en croissance de +32% à 159 M€, en ligne avec l’objectif de dépasser le seuil des 800 M€ de revenus en 2023. Dans le même temps, le Groupe annonce la signature effective du contrat avec Walmart aux USA et le déploiement de sa plateforme VUSION dans 500 magasins au cours des 12-18 prochains mois. Une exceptionnelle nouvelle renforçant la crédibilité du plan VUSION 2027.



Outre la sécurisation de l’objectif de chiffre d’affaires 2023, cette annonce de la signature du contrat de déploiement avec Walmart était très attendue. Elle témoigne une nouvelle fois de la qualité de l’offre du Groupe et de son hégémonie sur son marché et sécurise le développement de SES-imagotag à court et moyen terme. Enfin, cette signature envoie un signal fort aux retailers quant à la nécessité de se digitaliser en profondeur et de réaliser celle-ci au moyen des solutions de SES-imagotag.





Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de nos prévisions à moyen terme, notre objectif de cours ressort à 180,00 € (vs 170,00 €) et notre recommandation reste à Achat.