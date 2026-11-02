SES fournit des services de connectivité à Air Astana

SES indique avoir été sélectionné par Air Astana, la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan, pour déployer des services de connectivité en vol de nouvelle génération sur l'ensemble de sa flotte d'Airbus A321LR. Le premier appareil équipé est entré en service commercial le 29 octobre et le déploiement se poursuivra progressivement sur les autres appareils A321LR de la flotte.

Équipé de la nouvelle antenne à réseau à balayage électronique de SES, l'appareil bénéficie d'une connectivité fiable grâce au réseau satellitaire multi-orbite de SES. L'opérateur de satellites fournira un service de connectivité en vol entièrement géré sur l'ensemble de la flotte, permettant aux passagers d'Air Astana de profiter d'une expérience de connexion fluide et continue tout au long de leur voyage.

Ce service s'inscrit dans la volonté d'Air Astana de transformer l'expérience à bord, aussi bien pour les voyageurs d'affaires que pour les passagers de loisirs. Ce service bénéficie du soutien de QMobile, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de technologies au Kazakhstan.