SES: extension d'un partenariat avec Sky

(CercleFinance.com) - SES annonce une extension de son partenariat avec Sky, par le renouvellement d'un contrat pluriannuel pour de la capacité satellitaire jusqu'en 2029 et des services back-up jusqu'à fin 2027, depuis son voisinage prime vidéo de 28.2/28.5 degrés Est.



L'opérateur de satellites continuera ainsi de permettre au groupe de télévision britannique de proposer des offres de chaines par satellite à ses abonnés Sky Q à travers le Royaume-Uni et la République d'Irlande.



'Les satellites de SES à la position orbitale de 28.2/28.5 degrés Est apportent une large gamme de chaines à plus de 17 millions de foyers TV en Grande-Bretagne et en Irlande', souligne le groupe luxembourgeois.





