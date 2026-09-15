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SES étend son partenariat avec Elveo pour les services D2D en Europe
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 13:40
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SES fait part d'une extension de sa collaboration avec Elveo Mobile afin d'accélérer le déploiement de services de connectivité directe vers les appareils (D2D ou Direct-to-Devices) en Europe, grâce à la technologie D2D brevetée, éprouvée et efficiente en termes de coûts d'Elveo.

Dans le cadre de ce partenariat, l'opérateur de satellites luxembourgeois et Elveo Mobile collaboreront à la mise en place de capacités de fabrication et d'une chaîne d'approvisionnement robuste en Europe pour la production de satellites D2D en orbite terrestre basse (LEO).

Ces satellites s'intégreront dans une architecture multi-orbite unique, combinant le réseau D2D LEO d'Elveo aux réseaux géostationnaires (GEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO) de SES, capables de fournir une connectivité sécurisée et fiable aux gouvernements et aux institutions européens, y compris l'OTAN.

Les clients européens bénéficieront également de la distribution mondiale, par SES, des services D2D d'Elveo, qui exploitent les droits de spectre prioritaire en bande S (2 GHz) d'Elveo, ainsi que d'une présence commerciale mondiale couvrant actuellement plus de 1 milliard de personnes.

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