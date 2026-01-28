 Aller au contenu principal
SES étend son accord pour le service EGNOS au moins jusqu'en 2030
SES annonce une extension, avec l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), de l'accord de service satellitaire GEO-1 du service EGNOS jusqu'en 2030, avec une option de prolongation jusqu'en 2032.

Dans le cadre du contrat prolongé GEO-1, l'opérateur luxembourgeois continuera d'exploiter une charge utile hébergée par EGNOS sur son satellite SES-5, ainsi que le segment terrestre depuis ses installations en Europe.

Au coeur du service européen de superposition de navigation géostationnaire (EGNOS) se trouve le système européen régional d'augmentation par satellite, qui améliore la précision et la fiabilité des signaux du Global Navigation Satellite System, tels que le GPS.

En améliorant la précision et l'intégrité des signaux de positionnement satellite, l'EGNOS soutient l'atterrissage des avions dans des conditions de faible visibilité, tout en planifiant des itinéraires plus efficaces, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Au-delà de l'aviation, l'EGNOS soutient la navigation maritime et l'agriculture axée sur la précision, contribuant à des opérations efficaces et à la durabilité en réduisant la consommation de carburant et les émissions.

