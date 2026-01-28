SES étend son accord pour le service EGNOS au moins jusqu'en 2030
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 16:21
Dans le cadre du contrat prolongé GEO-1, l'opérateur luxembourgeois continuera d'exploiter une charge utile hébergée par EGNOS sur son satellite SES-5, ainsi que le segment terrestre depuis ses installations en Europe.
Au coeur du service européen de superposition de navigation géostationnaire (EGNOS) se trouve le système européen régional d'augmentation par satellite, qui améliore la précision et la fiabilité des signaux du Global Navigation Satellite System, tels que le GPS.
En améliorant la précision et l'intégrité des signaux de positionnement satellite, l'EGNOS soutient l'atterrissage des avions dans des conditions de faible visibilité, tout en planifiant des itinéraires plus efficaces, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2.
Au-delà de l'aviation, l'EGNOS soutient la navigation maritime et l'agriculture axée sur la précision, contribuant à des opérations efficaces et à la durabilité en réduisant la consommation de carburant et les émissions.
Valeurs associées
|6,905 EUR
|Euronext Paris
|+8,57%
A lire aussi
-
Par Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie marchés internationaux chez Natixis IM Après avoir réduit de 75 pbs son principal taux directeur en 2025, la réserve fédérale devrait entamer 2026 avec une pause, tout du moins dans la partie conventionnelle de sa ... Lire la suite
-
AlphaGenome, outil d'intelligence artificielle (IA) de Google rendu public mercredi, fait un pas de plus dans la compréhension du génome, en analysant comment des portions de l'ADN régulent l'activité des gènes dans la cellule. Le déchiffrage de l'ensemble du génome ... Lire la suite
-
Face aux tensions autour du Groenland, France et Danemark appellent au réveil de la puissance européenne
Le récent bras de fer avec les Etats-Unis autour du Groenland est pour Emmanuel Macron "un appel au réveil stratégique" de l'Europe, qui devrait faire plus vite et plus fort pour se réarmer, selon la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Ce "réveil" doit ... Lire la suite
-
La candidate LFI aux municipales à Montpellier, la députée Nathalie Oziol, a annoncé mercredi plusieurs ralliements à gauche, dont neuf transfuges de la liste du député EELV Jean-Louis Roumégas, de plus en plus isolé à six semaines du premier tour. L'objectif est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer