SES et CANAL prolongent leur alliance jusqu'en 2040

L'opérateur de satellites SES et CANAL font part de la prolongation de leur partenariat stratégique jusqu'en 2040, dans le cadre d'un accord pluriannuel portant sur des capacités satellitaires en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes.

Dans le cadre de cet accord renouvelé, le groupe de médias s'appuiera sur l'infrastructure satellitaire de SES, répartie sur plusieurs positions orbitales, pour diffuser des contenus vidéo haut de gamme et des services de télévision payante auprès de sa clientèle mondiale, qui dépasse désormais 40 millions d'abonnés dans 70 pays.

"Ce nouvel accord soutient notre croissance à long terme et nous apporte la flexibilité et la fiabilité nécessaires pour poursuivre notre expansion internationale et répondre aux besoins d'une clientèle d'abonnés de plus en plus diversifiée", explique Stéphane Baumier, directeur technique de CANAL .

"CANAL est l'un des clients les plus importants et les plus anciens de SES. Cet accord démontre l'importance durable du satellite pour assurer une diffusion fiable de contenus de haute qualité auprès d'un public mondial et souligne la solidité de notre partenariat", ajoute Deepak Mathur, président de la division médias de SES.