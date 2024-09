Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: émission de titres hybrides pour un milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - SES a annoncé vendredi avoir clôturé le livre d'ordre pour un emprunt hybride en deux tranches dont le montant a atteint au total un milliard d'euros.



L'opérateur satellitaire indique que la première tranche de l'émission non remboursable au gré de l'émetteur ('non-call'), de 500 millions d'euros, donnera un rendement annuel de 5,5% avec une maturité fixée à décembre 2029.



La seconde affichera un coupon annuel de 6% pour une échéance à huit ans, c'est-à-dire à horizon septembre 2023.



Le produit de l'opération doit lui permettre, entre autres, de financer la récente acquisition d'Intelsat.



Dans une note publiée ce matin, les analystes d'Invest Securities soulignent que bon nombre de sociétés de premier plan - comme Arkema ou Danone - ont récemment procédé à des émissions obligataires ces derniers jours en raison de la fenêtre de tir favorable qui s'est ouverte sur le marché obligataire avec la détente des taux.



Les titres hybrides - instruments de dette mêlant obligations et actions - présentent l'avantage de permettre aux entreprises de lever des fonds sans toutefois mettre en danger leur note de crédit.



SES, noté 'Ba2' chez Moody's et 'BB+' chez Fitch, souligne que l'émission a été sursouscrite quatre fois, avec une demande totale qui s'est élevée à quatre milliards d'euros.





Valeurs associées SES 4,90 EUR Euronext Paris +0,04%