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SES : dévisse sous le support des 4,85 EUR
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 13:43
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SES dévisse sous le support des 4,85 EUR (plancher testé du 24 au 27 août 2026 et le 13 novembre 2025) et valide un signal baissier majeur qui préfigure un nouveau cycle baissier en direction de 4,5 EUR, plancher du 29 avril 2025, puis 4,15 EUR (zénith du 13 février 2025).

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