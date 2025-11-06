SES : dévisse de -15% vers 5,51%, -20% en 1 semaine
Novembre démarre très mal puisque le gros support des 5,65E de début septembre est menacé : il peut encore être sauvé mais les révisions à la baisse d'avis d'analyste vont entretenir la pression à la baisse car rien ne va dans le bon sens ai sein de la publication du 3ème trimestre.
La correction pourrait se poursuivre en direction des 5,24E, ex zénith du 26 mai dernier, voir du plancher des 5E testé sans relâche du 21 avril au 10 juin.
