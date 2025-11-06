 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 023,16
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SES : dévisse de -15% vers 5,51%, -20% en 1 semaine
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 12:45

Les objectifs de croissance et de marge de SES déçoivent fortement et le titre dévisse de -15% vers 5,51%, soit -20% en 1 semaine (par rapport au récent sommet des 7,05E des 29/30 octobre.
Novembre démarre très mal puisque le gros support des 5,65E de début septembre est menacé : il peut encore être sauvé mais les révisions à la baisse d'avis d'analyste vont entretenir la pression à la baisse car rien ne va dans le bon sens ai sein de la publication du 3ème trimestre.
La correction pourrait se poursuivre en direction des 5,24E, ex zénith du 26 mai dernier, voir du plancher des 5E testé sans relâche du 21 avril au 10 juin.

Valeurs associées

SES
5,6250 EUR Euronext Paris -12,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank