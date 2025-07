SES: derniers feux verts obtenus pour le rachat d'Intelsat information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites luxembourgeois SES indique avoir reçu toutes les approbations réglementaires requises pour l'acquisition de son concurrent Intelsat, y compris celle de la Federal Communications Commission des États-Unis.



Le 30 avril 2024, SES et Intelsat ont signé un accord en vue de l'acquisition du second par le premier pour un montant en numéraire de 3,1 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), transaction qui était assujettie à certaines autorisations réglementaires.



En conséquence, SES prévoit de conclure la transaction le jeudi 17 juillet ou aux alentours de cette date. Une fois cette finalisation effectuée, un communiqué sera publié pour confirmer que la transaction a été conclue avec succès.





Valeurs associées SES 6,2850 EUR Euronext Paris 0,00%