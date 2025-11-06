SES décroche en Bourse, les marges suscitent des inquiétudes
Le groupe, qui vend des capacités de transmission à des clients comme Sky, Warner Brothers & Discovery, Canal+, ProsiebenSat.1, RTL ou encore Telefonica, a dévoilé ce matin un Ebitda ajusté en hausse de 11% à 849 millions d'euros, légèrement supérieur au consensus.
Son chiffre d'affaires s'est quant à lui accru de 19,8% à 1,75 milliard d'euros.
Dans un communiqué, SES souligne avoir remporté pour près de 1,4 milliard d'euros de nouveaux contrats et de renouvellements de capacités depuis le début de l'année, ce qui porte son carnet de commandes à 7,1 milliard d'euros.
Suite à ces performances décrites comme 'solides', la société se dit bien partie pour atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires compris entre 2,6 et 2,7 milliards d'euros en 2025, pour un Ebitda toujours attendu entre 1,17 et 1,21 milliard.
Mais les analystes s'inquiétaient du repli de ses marges bénéficiaires dû à la consolidation d'Intelsat, désormais consolidé dans ses comptes depuis le 17 juillet dernier.
A la fin du mois de septembre, la marge opérationnelle (Ebitda) ajustée ressortait ainsi à 49%, contre 53% un an plus tôt, avant le rachat d'Intelsat.
Cette contraction plus prononcée que prévu entraînait de lourds dégagements sur le titre, avec des prises de bénéfices d'autant plus prononcé que l'action affichait à la clôture d'hier un gain annuel de 110%, dû à la thématique porteuse de la souveraineté technologique européenne.
Aux alentours de 10h20, l'action chutait de 13%.
