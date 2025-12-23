 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Face aux épidémies, des médecins réquisitionnés dans les Bouches-du-Rhône
information fournie par AFP 23/12/2025 à 17:11

Face aux épidémies hivernales et en période de congés pour de nombreux soignants, la préfecture des Bouches-du-Rhône réquisitionne 17 médecins généralistes jusqu'à début janvier ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Face aux épidémies hivernales et en période de congés pour de nombreux soignants, la préfecture des Bouches-du-Rhône réquisitionne 17 médecins généralistes jusqu'à début janvier ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Face aux épidémies hivernales et en période de congés pour de nombreux soignants, la préfecture des Bouches-du-Rhône réquisitionne 17 médecins généralistes jusqu'à début janvier, selon des arrêtés préfectoraux.

Des médecins exerçant dans des communes proches de Marseille, notamment à Martigues, La Ciotat et Aubagne, sont réquisitionnés entre le 25 décembre et le 4 janvier, sur des dates et des horaires définis par trois arrêtés signés lundi.

Le texte explique que cette décision a été prise car "la persistance d'un tableau de garde insuffisant pour assurer la permanence des soins (...) constitue un risque grave pour la santé publique, résultant de l'absence de réponse prolongée aux demandes de soins de premier recours".

Les médecins qui dérogeraient à cet arrêté s'exposent à des poursuites.

Contactée par l'AFP, l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a expliqué avoir choisi des médecins "non-exemptés n'ayant pris aucune ligne de garde sur l'année à venir".

Elle a rappelé que "le département des Bouches-du-Rhône est l'unique département de la France métropolitaine dont les carences de permanence de soins ambulatoires (PDSA) sont supérieures à 50%".

Outre "la conjonction de plusieurs facteurs avec la reprise des épidémies virales de type grippe et bronchiolite, conjuguée à la période des congés qui implique la fermeture de certains cabinets médicaux", la région connaît en fin d'année "un afflux touristique", souligne également l'ARS.

La région entre en troisième semaine d'épidémie et "les actes médicaux réalisés par SOS Médecins ainsi que les passages aux urgences poursuivent leur forte augmentation, à des niveaux supérieurs à ceux observés à la même période lors des deux saisons précédentes", selon la même source.

La semaine précédente, la grippe ou le syndrome grippal ont occasionné "2.000 passages aux urgences enregistrés dans la région, qui ont conduit à près de 450 hospitalisations".

Quant à la bronchiolite, pour laquelle la région est en phase épidémique depuis un mois, "l'activité des services d'urgences concernant les enfants de moins d’un an se stabilise".

L'ARS conseille, en période de fin d'année, d'appeler le 15 pour être orienté soit vers un médecin de ville soit vers les urgences pour les situations les plus graves.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Débordement de l'Hérault après des fortes pluies à Agde, le 23 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Vigilance crues: l'Hérault maintenu en rouge et l'Aveyron en orange
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:43 

    Le département de l'Hérault est placé en vigilance rouge jusqu'à mercredi pour des crues exceptionnelles, à la suite de fortes précipitations qui devraient cesser dans la nuit, selon Météo-France. L'Aveyron est désormais le seul département en vigilance orange ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris termine en légère baisse
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:38 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,21% mardi, après la publication attendue des chiffres de la croissance américaine, dans un marché au volume d'échanges faible. L'indice vedette CAC 40 a cédé 17,22 points et s'est établi à 8.103,85 points à la ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé
    information fournie par AFP 23.12.2025 18:21 

    Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, à l'issue d'une séance marquée par une croissance américaine meilleure qu'attendu pour le troisième trimestre, éloignant la perspective de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext à La Défense, Paris
    L'Europe finit en légère hausse, Novo Nordisk se distingue
    information fournie par Reuters 23.12.2025 18:11 

    par Diana Mandia La plupart des Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi, une séance marquée par un faible volume de transactions avant les vacances de Noël, avec le laboratoire danois Novo Nordisk en tête des gains grâce à son projet de lancer une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank