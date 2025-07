SES: David Broadbent à la tête de SES Space & Defense information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 15:53









(Zonebourse.com) - SES Space & Defense annonce la nomination de David Broadbent comme CEO depuis le 17 juillet, nomination coïncidant avec la finalisation de l'acquisition d'Intelsat par SES, 'marquant une étape significative dans l'intégration des deux organisations'.



Cumulant plus de 20 ans d'expérience de leadership dans les communications par satellites et dans le secteur de la défense, il était plus récemment en charge de l'activité gouvernementale globale d'Intelsat.



Dans ses nouvelles fonctions au sein de l'opérateur de satellites luxembourgeois, David Broadbent succède à David Fields, qui a dirigé SES Space & Defense avec distinction au cours des trois dernières années.





