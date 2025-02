SES: contrat reconduit avec l'allemand ProSiebenSat.1 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - SES a annoncé vendredi avoir renouvelé pour plusieurs années son contrat avec ProSiebenSat.1 portant sur la diffusion des programmes du groupe audiovisuel, à la fois en Allemagne et en Autriche.



Aux termes de l'accord, les chaînes de ProSiebenSat.1 continueront d'être retransmises en haute définition à travers les capacités de SES sur sa position orbitale à 19,2 degrés Est.



L'opérateur satellitaire précise que ProSiebenSat.1 a également contracté des capacités satellitaires supplémentaires pour soutenir le développement de sa plateforme de vidéo à la demande Joyn, qui compte 7,6 millions d'utilisateurs et qui sera intégrée à l'application HD+ TV.





Valeurs associées SES 4,29 EUR Euronext Paris -0,74%