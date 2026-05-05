SES choisie par Petrobras pour connecter des FPSO
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 12:07
Ces projets entreront en service dans les prochaines années, augmentant ainsi la capacité de production de pétrole et de gaz de la compagnie pétrolière nationale brésilienne pour répondre aux besoins énergétiques nationaux et contribuer aux marchés pétroliers mondiaux.
Les FPSO sont des plateformes de production pétrolière modernes et performantes, chargées du traitement, de la collecte, du stockage et du transfert du pétrole vers des pétroliers navettes, directement depuis les puits sous-marins situés en eaux profondes.
"Opérationnel depuis 2024, le réseau MEO haute performance, de qualité opérateur, à faible latence et basé sur un standard ouvert d'O3b mPOWER est idéal pour les applications du marché de l'énergie, notamment la connectivité des FPSO", affirme SES.
"La capacité à transformer l'information en temps réel en décisions plus rapides et plus éclairées, et donc à générer des gains d'efficacité substantiels, est un facteur crucial pour l'industrie pétrolière et gazière offshore", explique l'opérateur de satellites.
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