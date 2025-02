SES bien orienté après un Ebitda 2024 meilleur qu'anticipé

(AOF) - L'action SES gagne 3,66% à 3,794 euros à la suite de la publication de ses résultats 2024 meilleurs que prévu. L'opérateur de satellites a généré un Ebitda ajusté en progression de 0,9% à 1,028 milliard d’euros pour des revenus en repli de 0,9% à 2 milliards d’euros à taux de change constants. SES avait annoncé en novembre viser le haut de sa fourchette d’objectifs, sachant qu’il anticipait des revenus compris entre 1,94 et 2 milliards d'euros et un Ebitda ajusté entre 950 millions d'euros et 1 milliard d'euros. SES affiche une marge d'Ebitda de 51% en 2024 contre 50% en 2023.

Le flux de trésorerie disponible ajusté a atteint 253 millions d'euros et le levier net, 1,1.

Le conseil d'administration propose un dividende final de 0,25 euro par action A (0,10 euro par action B) qui sera versé aux actionnaires en avril 2025, soit un dividende de 0,50 euro par action A (0,20 euro par action B) pour l'exercice 2024, conformément à l'engagement pris en faveur d'une politique de dividende stable et progressive.

Cette année, l'opérateur de satellites vise des revenus et un Ebitda ajusté stables à taux de change constants.

L'acquisition d'Intelsat devrait être finalisée au second semestre 2025 et tous les objectifs financiers combinés précédemment communiqués ont été réaffirmés.

