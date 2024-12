SES: ASTRA 1P commence à délivrer du contenu vidéo information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - SES a annoncé ce jour qu'ASTRA 1P, le satellite le plus performant de l'entreprise sur 19,2 degrés Est, a achevé avec succès l'ensemble de ses tests de recette en orbite et est désormais pleinement opérationnel.



ASTRA 1P va désormais commencer à servir les propriétaires et diffuseurs de contenus à la fois publics et privés, ainsi que les organisations sportives.



ASTRA 1P peut supporter des centaines de chaînes TV HD et garantir la plus haute qualité d'image aux téléspectateurs des principaux marchés TV européens.



' La mise en service d'ASTRA 1P va nous permettre d'établir un nouveau standard de la télédiffusion par satellite en Europe ', a déclaré Milton Torres, Directeur technique (CTO) de SES.



' Cette nouvelle offre renforcera notre aptitude à livrer du contenu premium à quelque 118 millions de foyers TV avec une fiabilité et qualité d'image exceptionnelles '.



Fabriqué par Thales Alenia Space, ASTRA 1P a été lancé avec succès le 20 juin 2024 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cape Canaveral, en Floride.





Valeurs associées SES 2,98 EUR Euronext Paris -4,12%