SES annonce les résultats définitifs et le prix de son offre de rachat sur ses obligations de €500 mlns

SES SA SESFg.LU :
* LES RÉSULTATS DÉFINITIFS ET LE PRIX DE SON OFFRE DE RACHAT ADRESSÉE AUX DÉTENTEURS DE SES OBLIGATIONS EN CIRCULATION DE 500 MLNS D’EUROS À 0,875%
* LE PAIEMENT DU PRIX D’ACHAT ET DES INTÉRÊTS COURUS POUR LES BILLETS ACCEPTÉS À L’ACHAT DANS LE CADRE DE L’OFFRE EST PRÉVU POUR LE 7 OCTOBRE
* L’OFFRANT A REÇU DES OFFRES VALIDES D’UN MONTANT PRINCIPAL TOTAL DE 363.397.000 € DES BILLETS À ACHAT
Texte original [https://tinyurl.com/4y2p2vrt]
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(Rédaction de Gdansk)
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