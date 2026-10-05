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SES annonce les résultats définitifs et le prix de son offre de rachat sur ses obligations de €500 mlns
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 18:34

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SES SA SESFg.LU :

* LES RÉSULTATS DÉFINITIFS ET LE PRIX DE SON OFFRE DE RACHAT ADRESSÉE AUX DÉTENTEURS DE SES OBLIGATIONS EN CIRCULATION DE 500 MLNS D’EUROS À 0,875%

* LE PAIEMENT DU PRIX D’ACHAT ET DES INTÉRÊTS COURUS POUR LES BILLETS ACCEPTÉS À L’ACHAT DANS LE CADRE DE L’OFFRE EST PRÉVU POUR LE 7 OCTOBRE

* L’OFFRANT A REÇU DES OFFRES VALIDES D’UN MONTANT PRINCIPAL TOTAL DE 363.397.000 € DES BILLETS À ACHAT

Texte original [https://tinyurl.com/4y2p2vrt]

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(Rédaction de Gdansk)

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