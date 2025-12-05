ServiceTitan progresse après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 décembre - ** Les actions dufabricant de logicielsServiceTitan TTAN.O augmentent de près de 7,2 % à environ 102,5 $ avant le marché
** La société annonce un chiffre d'affaires de 249,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 238,5 millions de dollarsestimés par les analystes
** Le BPA trimestriel ajusté s'élève à 24 cents contre 15 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG
** TTAN prévoit un chiffre d'affaires de 951 à 953 millions de dollars pour l'exercice 26, contre des estimations de 945,2 millions de dollars
** 13 courtiers sur 18 évaluent l'action à "acheter" ou supérieur, cinq à "conserver"; le PT médian est de 140 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 7,1 % depuis le début de l'année
