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ServiceNow s'effondre après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du fabricant de logiciels ServiceNow NOW.N s'effondre de 18,3% à 122,40 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1 dollar par action au troisième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 1,02 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires lié aux abonnements pour l'ensemble de l'année 2026 à une fourchette comprise entre 15,78 et 15,79 milliards de dollars

** "Compte tenu de l'optimisme ambiant concernant NOW au troisième trimestre, le titre devrait baisser à court terme" - Barclays

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 2% à la dernière clôture

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