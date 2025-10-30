ServiceNow relève ses prévisions de revenus d'abonnements annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fournisseur de logiciels ServiceNow NOW.N augmentent de 4,6 % à 953,45 $

** NOW s'attend à ce que les revenus d'abonnement pour l'année entière se situent entre 12,84 et 12,85 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 12,78 à 12,80 milliards de dollars

** La société déclare des revenus de 3,41 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 3,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 4,82 $, dépassant les attentes de 4,27 $

** La maison de courtage TD Cowen augmente le prix cible de 1 200 $ à 1 250 $

** "Nous constatons que de multiples leviers de croissance se développent dans le modèle, NOW s'avérant être un monétiseur d'IA de premier ordre", TD Cowen

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 14 % cette année