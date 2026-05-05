ServiceNow en hausse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires par abonnement de plus de 30 milliards de dollars d'ici 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai -

** L'action ServiceNow NOW.N progresse de 1,6 % à 93,48 $ en pré-ouverture

** Le fournisseur de logiciels a déclaré lundi, lors de sa journée des analystes financiers, qu'il prévoyait de générer plus de 30 milliards de dollars de revenus d'abonnement d'ici 2030

** La directrice financière Gina Mastantuono a déclaré que d'ici 2030, environ 30 % de la valeur contractuelle annuelle de l'entreprise de logiciels proviendra de Now Assist, son offre d'IA

** À la clôture d'hier, NOW affichait une baisse d'environ 40 % depuis le début de l'année