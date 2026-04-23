ServiceNow chute en bourse en raison des retards d'accords au Moyen-Orient qui pèsent sur le chiffre d'affaires du T1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N chutent de près de 12 % à 90,49 $ avant le marché

** La société a déclaré mercredi que les retards dans la conclusion de plusieurs grands contrats gouvernementaux au Moyen-Orient ont pesé sur la croissance de ses revenus d'abonnement au premier trimestre

** NOW a déclaré que les retards dans les contrats sur site dans la région ont réduit d'environ 75 points de base la croissance du chiffre d'affaires des abonnements

** Après la nouvelle, au moins cinq maisons de courtage ont réduit les prévisions de cours de l'action

** "Dans un marché où la confusion autour des logiciels n'est pas la bienvenue, nous pourrions voir les vents contraires de sentiment à court terme persister", déclare Baird

** La société de courtage relève ses prévisions de revenus d'abonnement pour 2026 de 15,53 à 15,57 milliards de dollars à 15,74 à 15,78 milliards de dollars

** 44 des 49 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 145 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture du dernier jour, l'action a baissé de 32,7 % depuis le début de l'année