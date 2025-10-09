Serve Robotics atteint un sommet de près de huit mois grâce à son partenariat avec DoorDash

9 octobre - ** Les actions du fabricant de robots de livraison Serve Robotics SERV.O augmentent de 26,30 % à 17,36 $

** L'action SERV a augmenté de 28,6 % pour atteindre un plus haut de huit mois à 17,68 $ plus tôt dans la séance

** La société signe un nouveau partenariat pluriannuel avec la plateforme de livraison de nourriture DoorDash DASH.O pour déployer des livraisons robotisées autonomes à travers les États-Unis.

** Le partenariat permettra d'augmenter le volume de commandes de livraison de Serve

** Les robots de livraison autonomes de Serve seront utilisés par les clients de DoorDash à Los Angeles, et d'autres villes suivront

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a progressé de 19,41 % depuis le début de l'année