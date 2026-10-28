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Serve lance ses livraisons par robot en Australie dans le cadre de sa première expansion à l'international
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 20:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Serve Robotics SERV.O a annoncé mercredi le lancement de son service de livraison par robots sur les trottoirs en Australie, premier marché international de l'entreprise, précisant qu'elle investirait également environ 500.000 dollars dans la région au cours de l'année à venir.

Ce déploiement s'effectue en partenariat avec la plateforme de livraison de repas DoorDash DASH.O et débutera dans un quartier de Gold Coast. L'entreprise a indiqué qu'elle ajouterait d'autres restaurants locaux à son service dans les semaines à venir.

Voici plus de détails:

* Les clients de DoorDash résidant à Gold Coast pourront désormais opter, via l’application, pour la livraison par robot depuis les restaurants participants

* Serve a mis en place un centre opérationnel à l’université de Griffith qui servira de base pour le stationnement, la recharge, la répartition et la maintenance des robots

* “C’est la première fois que nous étendons Serve au-delà des États-Unis, et la Gold Coast est l’endroit idéal pour commencer. Elle dispose de quartiers propices à la marche, pour lesquels cette technologie a été conçue”, a déclaré Ali Kashani, directeur général de Serve

* Serve est partenaire de DoorDash aux États-Unis depuis 2025. Plus tôt cette année, Serve s’est également associé à Grubhub , après l’échec de son partenariat de longue date avec Uber Eats

* Serve dispose d’une flotte de plus de 2.000 robots de livraison desservant plus de 40 villes à travers les États-Unis

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