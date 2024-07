SergeFerrari : son actionnaire de contrôle achète la participation du fonds ETI 2020

(AOF) - SergeFerrari Group a été informée de la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Ferrari Participations, actionnaire de contrôle du groupe, de l’intégralité de la participation du fonds ETI 2020 géré par Bpifrance Investissement dans la société. Elle représente 670 000 actions représentant 5,45% du capital et 6,10% des droits de vote du spécialiste des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité. Cette acquisition serait réalisée à un prix unitaire de 8,209 euros.

Ferrari Participations s'est en outre engagée à verser au fonds ETI 2020, dans l'hypothèse où le concert Ferrari cèderait le contrôle de SergeFerrari Group à un tiers dans un délai de deux ans, un complément de prix par action correspondant à la différence positive entre 8,209 euros et le prix qui serait extériorisé dans le cadre de ce changement de contrôle.

A l'issue de cette acquisition, devant intervenir d'ici la fin juillet, Ferrari Participations détiendrait 59,24% du capital et 65,30% des droits de vote de la société, et le concert familial, dont fait partie Ferrari Participations, détiendrait 77,46% du capital et 86,14% des droits de vote.

Enfin, Bpifrance Investissement a informé SergeFerrari Group de sa volonté de démissionner de son mandat de membre du conseil de surveillance.

