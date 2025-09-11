 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 807,72
+0,60%
SergeFerrari Group : résultats semestriels en nette hausse
information fournie par AOF 11/09/2025 à 08:55

(AOF) - SergeFerrari Group a dévoilé des résultats semestriels en très nette amélioration. Le spécialiste des toiles composites innovantes a vu son chiffre d’affaires croître de 10,4 %, à 178,7 millions d’euros, sur les six premiers mois de l’année. Parallèlement, l’Ebitda ajusté a bondi de 46,8 %, à 20,1 millions d’euros. La société a réussi à répercuter les fortes hausses du prix des matières premières, tout en maîtrisant ses coûts. Enfin, le résultat net part du groupe est passé d’une perte de 8,8 millions d’euros, à un bénéfice de 7,1 millions d’euros.

Le premier semestre 2024 avait été marqué par des charges non récurrentes de 7,9 millions d'euros, correspondant aux coûts de restructuration de la société Verseidag-Indutex GmhB.

Sébastien Baril, président du directoire de SergeFerrari Group, a indiqué : "Le premier semestre 2025 confirme une reprise d'activité pour SergeFerrari Group, dans le prolongement de celle observée en fin d'année 2024. Ce niveau d'activité conforte le groupe dans son fonctionnement sur ses marchés clés, qui, soutenu par sa politique de maîtrise des coûts fixes a permis d'atteindre le niveau de rentabilité anticipé pour ce premier semestre 2025".

Au niveau des perspectives, compte-tenu d'un contexte géopolitique incertain, de la poursuite de la tension sur le prix de certaines matières premières et de l'anticipation d'un retour à une certaine saisonnalité de son activité sur l'exercice, le groupe s'attachera au second semestre à poursuivre ses actions visant à réduire ses frais fixes, à la gestion de son BFR, ainsi qu'à la maîtrise de sa dette nette.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SERGE FERRARI
6,9200 EUR Euronext Paris +4,85%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

