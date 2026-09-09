SergeFerrari contient l'érosion de ses résultats au premier semestre

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 177,9 millions d'euros au premier semestre 2026, quasiment stable sur un an (-0,5%), dans un environnement toujours marqué par les tensions géopolitiques. La progression de 4,8% de l'activité en Europe a notamment permis de compenser en partie le net recul des ventes dans les Amériques (-27,2%).

La rentabilité résiste, avec un EBITDA de 19,4 millions d'euros, contre 20,1 millions un an plus tôt. L'EBIT ressort à 13,4 millions d'euros, contre 15,3 millions au premier semestre 2025. Le résultat net recule à 6,8 millions d'euros, après 8 millions un an auparavant, pénalisé notamment par 1,5 million d'euros de charges non récurrentes liées principalement à la restructuration du site de Tersuisse.

La génération de trésorerie s'améliore en revanche, avec un cash-flow opérationnel de 11,9 millions d'euros, contre 10,8 millions un an plus tôt.

Cette progression bénéficie notamment de la réduction des stocks de 9 millions d'euros. Le besoin en fonds de roulement a diminué de 5,3

millions d'euros sur un an, tandis que la dette nette hors IFRS 16 a été ramenée à 72,6 millions d'euros.

Dans un environnement qui reste peu lisible, SergeFerrari entend poursuivre ses efforts en matière de rentabilité en s'appuyant sur une structure de coûts plus flexible.

Le groupe compte également sur le renforcement de ses fondamentaux financiers pour déployer ses priorités stratégiques en 2027 et accompagner ses initiatives de croissance organique sur ses principaux marchés.

SergeFerrari publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 le 26 octobre, après Bourse.