Sergeferrari: CA quasi-stable en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Sergeferrari annonce avoir réalisé sur l'année 2024 un chiffre d'affaires de 323,6 millions d'euros, en légère baisse de 1,2% (-1% à périmètre et change constants), mais avec une reprise progressive des volumes observée depuis la fin du premier semestre.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de toiles composites innovantes s'est accru de 13,6% à 89,8 millions d'euros au quatrième trimestre en comparaison annuelle, porté par la reprise de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques que le groupe adresse.



Les effets du plan Transform 2025 en année pleine et l'amélioration actuelle de la conjoncture sur l'ensemble des marchés adressés permettent au groupe de confirmer son ambition de renouer rapidement avec une progression de sa profitabilité.





