Sergeferrari augmente de 11% son CA à neuf mois
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:19
'Le groupe capitalise sur son offre de produits large, sa stratégie d'évolution vers des produits à plus forte valeur ajoutée et sa présence mondiale pour répondre au dynamisme de marchés locaux et aux besoins de nos clients', selon Sébastien Baril, son président du directoire.
Sur le troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 80,6 MEUR, en progression de 11,6% (+12,5% en organique), portée notamment par une reprise de la croissance de ses marchés en zone Americas, les hausses de prix et une évolution favorable du mix.
A l'issue d'un nouveau trimestre de croissance, Sergeferrari reste néanmoins 'attentif du fait d'un environnement incertain affectant certains de ses marchés et va s'appuyer sur son offre produits et son agilité pour maintenir une dynamique commerciale positive'.
Valeurs associées
|7,4200 EUR
|Euronext Paris
|+4,21%
