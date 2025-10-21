 Aller au contenu principal
Serge Ferrari : poursuite de la croissance au troisième trimestre
information fournie par AOF 21/10/2025 à 09:11

(AOF) - Le chiffre d’affaires de la société Serge Ferrari s’est apprécié de 11,6%, à 80,61 millions d’euros, au troisième trimestre à périmètre et change courants. Sur neuf mois, la progression s’élève à 10,9%, pour un total de 259,342 millions d’euros. Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste des toiles composites innovantes a pu compter sur le dynamisme des régions Amériques (+60,6%) et Asie/Afrique/Pacifique (+20,3%), alors que l’Europe, qui représente 66,28% des revenus, a généré une croissance de seulement 2,5%.

Pour la suite de l'exercice, le Groupe Serge Ferrari va rester attentif, en raison d'un environnement incertain affectant certains de ses marchés, et va s'appuyer sur son offre produits et son agilité pour maintenir une dynamique commerciale positive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SERGE FERRARI
7,4400 EUR Euronext Paris +4,49%
