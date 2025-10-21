L'Oréal : retour à la croissance en Asie du Nord sur 9 mois

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de L'Oréal a progressé de 4,2% en comparable et de 0,5% en publié à 10,33 milliards d'euros. "Toutes les zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste, et le dynamisme continu en SAPMENA-SSA a plus que compensé la faiblesse en Amérique latine", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

" La croissance a accéléré dans toutes les divisions, le poids des nouveaux lancements ayant encore augmenté au troisième trimestre grâce à notre plan de stimulus beauté ", précise t-il.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 32,80 milliards d'euros, en hausse de 1,2% en publié. A données comparables, il progresse de 3,4%.

Sur ces 9 mois, le segment " Produits Professionnels " enregistre la plus forte croissance : 7,4% à données comparables et 5,3% à données publiées. Cette division continue de surperformer le marché et progresse dans toutes les zones géographiques, avec une dynamique particulièrement remarquable en Europe, ainsi que dans les marchés émergents (Brésil, Mexique, GCC : Conseil de Coopération des pays du Golfe et Inde).

En outre, sur les 9 mois, le chiffre d'affaires en Asie du Nord progresse de 0,5% à données comparables mais en repli de 1,1% à données publiées. L'Oréal fait savoir que le groupe renoue avec la croissance pour la première fois depuis deux ans dans cette région.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur L'Oréal

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10% chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes : :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres

Défis

- Utilisation des 3 Mds€ tirés de l’accord financier avec Sanofi, lors de la réduction, en février, de la participation ramenée en février de 8,7% à 7,2% ;

- Dans un marché de la beauté en ralentissement, notamment au 2nd trimestre, interrogations des investisseurs à maintenir une croissance des revenus et de la marge ;

- Après une progression de 3% des revenus et de 1% du résultat net (affecté par la moindre contribution de Sanofi, au 1er semestre, 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane – et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.