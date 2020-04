SERGE FERRARI : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019 et Covid-19

Saint-Jean-de-Soudain, le 1er avril 2020, 8h00 CEST - SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs, est coté sur Euronext Paris - compartiment C.

Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019 de SergeFerrari Group

Le Groupe Serge Ferrari annonce que son Document d'enregistrement universel (DEU) 2019

a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.sergeferrari.com) dans la rubrique Investisseurs sous Documents financiers et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition sans frais au siège social de la Société, Zone industrielle la Tour-du-Pin, 38110 Saint-Jean-de-Soudain, France.

Ce Document d'enregistrement universel 2019 inclut notamment :

Le rapport de gestion

Les éléments afférant à la gestion des risques et au Gouvernement d'entreprise

Les comptes annuels 2019

Les différents rapports des commissaires aux comptes ainsi que les honoraires de ces derniers

Le descriptif du programme de rachat d'actions

La déclaration de performance extra-financière (DPEF)

La présentation de l'ordre du jour et des résolutions de l'Assemblée générale mixte du 14 mai 2020

Point sur les effets du Covid-19 au 31 mars 2020

Depuis les communications effectuées les 11 mars et 23 mars 2020 par le Groupe Serge Ferrari, les autorités gouvernementales des différents pays dans lesquels le Groupe opère ont mis en place ou prolongé des mesures de confinement restreignant, dans une certaine mesure, les activités du Groupe. A la date de dépôt du Document d'enregistrement universel, la durée de ces mesures n'est pas connue. Leur impact sur les objectifs 2020 de chiffre d'affaires de 195 M€ et d'amélioration de la marge opérationnelle ne sont, de ce fait, pas précisément mesurables. Ces objectifs sont suspendus dans l'attente d'une meilleure visibilité des conséquences de cette pandémie dans les semaines à venir.

D'ores et déjà, et ce à la date de dépôt du Document d'enregistrement universel, le Groupe a mobilisé ses équipes pour organiser la reprise sécurisée de ses activités dès que les conditions le permettront, et prend les mesures nécessaires afin de continuer de répondre efficacement aux demandes de ses clients.

Agenda

Publication du Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020, le mardi 28 avril 2020 après bourse

après bourse Assemblée Générale Annuelle : le jeudi 14 mai 2020 à 17h00

Publication du Chiffre d'affaires semestriel 2020, le mardi 28 juillet 2020 après bourse

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de quatre sites de production en Europe. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d'un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

