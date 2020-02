SERGE FERRARI : Le Groupe Serge Ferrari participe à la construction du toit rétractable du court central Philippe-Chatrier de Roland-Garros

Le toit rétractable du court Philippe-Chatrier, construit pour l'édition 2020 du tournoi de Roland-Garros, sera composé de 11 ailes d'acier, revêtues de la membrane composite Flexlight TX30 signée Serge Ferrari. Ainsi, le tournoi ne sera plus perturbé par des interruptions dues aux intempéries ou à la tombée de la nuit.

Saint-Jean-de-Soudain, le 19 février 2020, 8h00 CET - SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, et coté sur Euronext Paris - compartiment C, annonce aujourd'hui avoir participé à la construction du toit rétractable du court central Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Le prestigieux stade de Roland-Garros, situé à l'Ouest de Paris, en lisière du bois de Boulogne, accueille chaque année des milliers de visiteurs. Le court Philippe-Chatrier, construit en 1928, est le court central du stade. Objet depuis 2018 d'une importante restructuration et de travaux d'amélioration, le court a pu accueillir 15 000 spectateurs assis lors du tournoi de l'année dernière. Bien que déjà profondément transformé, ce site vit actuellement d'autres changements majeurs : il s'équipe d'un toit rétractable, réalisé en acier et recouvert d'une toile translucide et étanche.

« Inspirés du biplan de l'aviateur Roland Garros, les éléments qui composent le toit ont été travaillés telle une aile d'avion, tant dans leur forme, leurs matériaux que dans leur structure », explique DVVD, architecte et ingénieur concepteur de la couverture mobile, qui a travaillé au projet avec l'agence mandataire ACD Girardet & Associés.

Le toit escamotable est composé de 11 poutres d'acier, conçues et fabriquées par l'entreprise italienne Cimolai. Les poutres - d'un poids de 320 tonnes chacune - ont été livrées sur site en 7 morceaux, qui ont été assemblés dans l'allée centrale de Roland-Garros. Elles ont été ensuite hissées sur les rails coulissants surplombant le court Philippe-Chatrier. Une fois montées, ces 11 « ailes » ont été recouvertes de toiles en Flexlight TX30, confectionnées par l'entreprise Tensaform.

Le toit couvrira 1 hectare de surface au total, et sera déployable en 15 minutes environ. Les 15 000 m² de Flexlight TX30 de Serge Ferrari recouvriront les lamelles en acier, permettant ainsi la poursuite du jeu lors des intempéries, ou bien la tenue de matchs en soirée. L'enjeu était de taille ; le commanditaire - la Fédération Française de Tennis - souhaitait une solution en mesure de couvrir le stade en quelques minutes seulement, de faire pénétrer la lumière naturelle mais également de garantir le maintien de performances acoustiques à toit fermé. Grâce à la toile Alphalia Silent AW - intégrée à l'intérieur des « ailes », la performance acoustique est améliorée pendant les matchs et en cas de pluie.

« Nous sommes fiers d'avoir pu répondre à toutes les contraintes, et d'avoir eu l'occasion de participer à l'un des projets sportifs les plus attendus de l'année 2020. Grâce à Flexlight TX30 nous avons pu garantir la résistance aux intempéries, la durabilité dans le temps, l'étanchéité et le passage de la lumière naturelle. L'ajout à l'intérieur des ailes de la toile Alphalia Silent AW a permis de garantir la performance acoustique demandée », a affirmé Thomas Bonneville, Ingénieur d'affaires du Groupe Serge Ferrari.

Cette couverture, très attendue et de réalisation complexe a été réalisée dans des temps très courts ; les équipes de travail, guidées par VINCI Construction, entreprise générale du projet, ne se sont installées sur le site que quelques jours après la fin de l'édition 2019 du tournoi de Roland-Garros, le toit devant être prêt pour le tournoi de cette année. Ce projet de taille, réalisé grâce au travail d'une équipe ambitieuse, n'oublie pas l'aspect écologique, visant à l'obtention de la certification BREEAM[1] « Tailored Criteria Development » - niveau « Very Good ».

Fiche technique court central Philippe-Chatrier

Maître d'ouvrage : Fédération Française de Tennis

Architectes mandataires de conception générale : ACD GIRARDET & Associés

Architectes associés pour la couverture mobile : DVVD - Ingénieurs - Architectes - Designers

Entreprise générale : Petit et Chantiers Modernes Construction, filiales de VINCI Construction France

Acousticien : Lamoureux Acoustique

Charpentier production poutres acier : Cimolai

Entreprise de confection de la toile : Tensaform

Flexlight TX30 : légèreté et durabilité

La membrane Flexlight TX30 fait partie de la dernière génération des matériaux composites souples de Serge Ferrari, spécialement développée pour répondre aux contraintes de durabilité mécanique et esthétique des projets les plus exigeants. En compléments des bénéfices liés à la technologie unique du groupe industriel français, cette membrane associe une formule d'enduction ultra résistante et un traitement de surface réticulé Crosslink PVDF. La formulation Crosslink de ce matériau constitue une vraie rupture technologique qui s'inspire des traitements réticulés de type EPOXY, jusque-là réservés aux matériaux rigides.

Sa résistance à l'oxydation et à l'érosion dues aux agressions climatiques (UV, pluie, neige) sur le long terme, permet de préserver ses performances structurelles et esthétiques sur plusieurs décennies. Ce développement a suivi un parcours rigoureux, validé par les experts mondiaux du photo vieillissement des polymères. Tout en gardant les bénéfices de légèreté, de souplesse et de translucidité qui sont l'apanage des matériaux composites souples, la membrane Flexlight TX30 permet à l'architecture légère de revendiquer une pérennité inégalée à ce jour. La technologie Précontraint® Serge Ferrari apporte une stabilité dimensionnelle parfaite, permettant de réaliser une architecture aux formes uniques.

Alphalia Silent AW : innovation et création

Alphalia Silent AW est une toile composite à forte capacité d'absorption acoustique. Elle permet de proposer des solutions innovantes et créatives pour améliorer le confort acoustique des espaces intérieurs de type piscines, centres aquatiques, restaurants, salles de spectacle, salles de sport... Elle absorbe 65% du son sans absorbant additionnel et garantie aussi la protection solaire et la transmission lumineuse. Grâce à ses excellentes propriétés mécaniques stables dans le temps - y compris en environnements humides et chlorés - la toile est durable sans entretien. Alphalia Silent AW est flexible, autorise la réalisation de formes complexes, de grandes portées et est également imprimable. Cette toile composite souple a été conçue pour des solutions acoustiques innovantes.

Serge Ferrari et Roland-Garros

Serge Ferrari a participé aux travaux de réaménagement du stade de Roland-Garros grâce à l'utilisation de plusieurs produits.

Flexlight TX30 - 15 000 m² - Toiture rétractable court Philippe-Chatrier.

Alphalia Silent AW - 9 000 m² - Intérieur de la toiture rétractable court Philippe-Chatrier.

Soltis 92 - 4000 m² - stores extérieurs (protection solaire) des serres du court Simone Mathieu du Jardin des serres d'Auteuil

Serge Ferrari et les infrastructures sportives

Le Groupe Serge Ferrari s'est imposé comme le partenaire incontournable des structures pérennes ou éphémères des grands rendez-vous sportifs mondiaux. À l'occasion des Jeux Olympiques de Londres en 2012, le Groupe a notamment équipé le Stade Olympique, avec 38 000 m² de membrane Flexlight Advanced 1202 S2. Pour la Coupe du Monde de football en 2014, au Brésil, Serge Ferrari a produit les couvertures de 3 stades, dont l'Arena das Dunas, couverte de 24 000 m² de Flexlight Advanced 1002 S2. Le Championnat d'Europe UEFA en 2016 a été l'occasion de travailler sur le Groupama Stadium, à Lyon, où plus de 30 000 m² de Flexlight TX30 ont servi à la réalisation de la toiture. En 2016, lors des Jeux Olympiques de Rio, Serge Ferrari a travaillé sur 5 sites majeurs, dont le stade Arena Corinthians, où l'entreprise a posé 28 000 m² de Flexlight 1002 S2. Tenant ses engagements, Serge Ferrari a recyclé les matériaux des ouvrages démontés ou reconfigurés en mode « LEGACY » pour un usage adapté à « l'après JO ».

[1] Building Research Establishment Environmental Assessment Method, soit la méthode d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments.