Sercel (Viridien) choisi pour la fourniture d'équipements sismiques en Afrique du Nord
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 11:35

Viridien a annoncé mercredi que sa filiale de matériels géophysiques Sercel avait été choisie par un prospecteur basé en Afrique du Nord afin de lui fournir 75.000 capteurs numériques et une flotte de 24 camions vibrateurs à large bande de fréquences.

Avec ce contrat, le client détiendra désormais plus de 500.000 capteurs sismiques de la famille 508, ainsi que 64 vibrateurs super-lourds Nomad 90 Neo, des équipements destinés à la conduite de ses études sismiques 3D en terrain complexe, précise le groupe dans un communiqué.

Au coeur de ces systèmes se trouve la technologie MEMS de Sercel censée garantir l'intégrité totale des données.

Valeurs associées

VIRIDIEN
58,5500 EUR Euronext Paris -2,50%
