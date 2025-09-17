Sercel (Viridien) choisi pour la fourniture d'équipements sismiques en Afrique du Nord
Avec ce contrat, le client détiendra désormais plus de 500.000 capteurs sismiques de la famille 508, ainsi que 64 vibrateurs super-lourds Nomad 90 Neo, des équipements destinés à la conduite de ses études sismiques 3D en terrain complexe, précise le groupe dans un communiqué.
Au coeur de ces systèmes se trouve la technologie MEMS de Sercel censée garantir l'intégrité totale des données.
