Sequoia Capital nomme Doug Leone président du conseil d'administration

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Sequoia Capital a nommé Doug Leone président du conseil d'administration, a indiqué un partenaire de la société de capital-risque de la Silicon Valley dans un billet X publié mardi.