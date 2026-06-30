Bureau Veritas va céder une activité

Le spécialiste des services de test, inspection et certification est entré en négociations exclusives avec Triton Partners en vue de la cession de ses activités d'essais et d'inspection de Produits pétroliers & Pétrochimiques et Charbon.

La société précise que cette opération est conforme à la stratégie de rotation de son portefeuille et qu'elle s'inscrit pleinement dans son plan stratégique.

L'activité qui va être vendue a généré un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros l'année dernière et s'appuie sur un réseau mondial présent dans plusieurs pays, avec un nombre significatif de sites opérationnels et de collaborateurs. En outre, elle a enregistré une croissance inférieure à celle du groupe et est dilutive sur la marge.

Après sa finalisation, et en tenant compte des autres acquisitions récentes réalisées depuis le début de l'année, le Groupe aura exécuté environ 20 % de rotation du portefeuille depuis le lancement de LEAP | 28.

La transaction, basée sur une valeur d'entreprise de 470 millions d'euros, aura un impact positif sur le profil de croissance organique de Bureau Veritas, sa marge opérationnelle ajustée et son retour sur capitaux employés.