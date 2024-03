Septième mois de baisse pour l’indice FAO des prix alimentaires

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires a reculé de 0,7% à 117,3 points en février 2024, portant son repli sur un an à 10,5%. L’indice des prix des céréales a chuté de 5% le mois dernier en raison notamment des abondantes récoltes de maïs attendues en Argentine et au Brésil et des prix compétitifs offerts par l’Ukraine. Il affiche une baisse annuelle de 22,4%. La prévision d’une abondante production de soja en Amérique du Sud a entraîné un repli de 1,3% des prix des huiles végétales, qui perdent 11% sur un an.

En revanche, l'indice FAO des prix du sucre a progressé de 3,2% en février du fait de craintes persistantes quant à la récolte brésilienne, limitant son recul annuel à 12,5%.