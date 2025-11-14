Septerna progresse après que Wells Fargo a relevé sa note à "surpondération"

14 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Septerna SEPN.O sont en hausse de ~2% à 19,55 $ en pré-marché

** Wells Fargo relève le titre de "pondération égale" à "surpondération", PT à 28 $ de 18 $

** La maison de courtage se dit confiante quant au profil d'innocuité du SEP-479 (oral PTH1R) et à sa différenciation par rapport au programme antérieur de la société

** L'étude de SEPN menée sur des singes cynomolgus (cyno study) pour le composé appelé SEP-479 prouvera qu'il n'a pas de problèmes de bilirubine par rapport au médicament précédent SEP-786, qui a montré une augmentation des niveaux de bilirubine, selon la société de courtage

** Wells Fargo estime que les résultats de la phase 1 du composé SEP-631 de la société seront un catalyseur important à court terme, parallèlement au composé SEP-479 qui sortira fin 2026

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~16% depuis le début de l'année