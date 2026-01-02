Courir 104 kilomètres avant un match : le projet fou de « Gaspacho »
Pendant que Lens est champion d’automne, voici de quoi doit se contenter le rival…
Lorsque, le 26 octobre dernier, le LOSC en a collé six à Metz, un seul supporter ne devait pas être heureux. Il s’appelle Gaspard Degryse, est connu sous le nom de « Gaspacho » sur les réseaux sociaux, et a eu la brillante idée de se lancer le défi de courir 10 kilomètre autour Pierre-Mauroy à chaque but de son équipe préférée et une kilomètre pour les buts adverses. 70 bornes pour un pauvre match du dimanche aprèm, ça pique.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer