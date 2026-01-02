 Aller au contenu principal
Courir 104 kilomètres avant un match : le projet fou de « Gaspacho »
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 23:27

Courir 104 kilomètres avant un match : le projet fou de « Gaspacho »

Courir 104 kilomètres avant un match : le projet fou de « Gaspacho »

Pendant que Lens est champion d’automne, voici de quoi doit se contenter le rival…

Lorsque, le 26 octobre dernier, le LOSC en a collé six à Metz, un seul supporter ne devait pas être heureux. Il s’appelle Gaspard Degryse, est connu sous le nom de « Gaspacho » sur les réseaux sociaux, et a eu la brillante idée de se lancer le défi de courir 10 kilomètre autour Pierre-Mauroy à chaque but de son équipe préférée et une kilomètre pour les buts adverses. 70 bornes pour un pauvre match du dimanche aprèm, ça pique.…

EL pour SOFOOT.com

