Lens fait exploser Toulouse et s'offre le titre de champion d'hiver
Toulouse 0-3 Lens
But : Saïd (57 e ), Thomasson (85 e ), Ganiou (90 e +5)
Expulsion : Emersonn (23 e ) pour le Téf …
EL pour SOFOOT.com
