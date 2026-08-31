Septembre s'annonce plus délicat pour Wall Street selon Citadel Securities

Après un été porté par les résultats, le retour des investisseurs et la chute de la volatilité, Citadel Securities estime que le rapport risque-rendement des actions américaines devient temporairement moins favorable.

Citadel Securities reste constructif sur les actions américaines à moyen terme, mais considère que le rapport risque-rendement devient moins favorable à l'approche de septembre, après une progression d'environ 22% du S&P 500 depuis son point bas du 30 mars.

Scott Rubner souligne que le soutien apporté par la saison des résultats arrive progressivement à son terme, puisque 93% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié, 88% ont dépassé les attentes de bénéfice et la croissance des profits atteint environ 33%, ce qui devrait désormais replacer les prochaines données sur l'emploi et l'inflation ainsi que la réunion de septembre de la Fed au centre de l'attention.

Les flux pourraient également devenir moins favorables au marché, dans la mesure où les achats des investisseurs particuliers tendent historiquement à ralentir en septembre, tandis que les rachats d'actions devraient perdre en intensité avec l'entrée progressive des entreprises dans leurs périodes de blackout et que les stratégies systématiques ont déjà largement reconstitué leur exposition après la correction estivale.

Cette prudence est renforcée par la saisonnalité des années d'élections de mi-mandat, traditionnellement plus volatiles et souvent marquées par des points bas entre l'été et octobre, avant une amélioration des performances une fois l'incertitude électorale dissipée.

Enfin, Citadel relève que le faible niveau de volatilité rend les couvertures relativement peu coûteuses, avec un VIX autour de 14, ce qui conduit Rubner à recommander de profiter des phases de hausse pour réduire légèrement l'exposition et renforcer les protections, tout en considérant qu'une faiblesse en septembre pourrait offrir des points d'entrée plus intéressants à l'approche de la mi-octobre.