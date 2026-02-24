Sept morts dans l'accident d'une ambulance aérienne dans l'État indien du Jharkhand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des nouvelles mesures de sécurité de l'autorité indienne de régulation de l'aviation, paragraphes 6-7)

Les sept personnes à bord d'un avion-ambulance Beechcraft, dont deux membres d'équipage, un patient et ses proches, ont été tuées lundi lorsqu'il s'est écrasé dans l'État indien du Jharkhand, ont annoncé les autorités le lendemain.

L'avion Beechcraft C90 exploité par Redbird Airways avait décollé de Ranchi, la capitale de l'État, mais avait demandé à modifier sa trajectoire de vol en raison des conditions météorologiques, a indiqué lundi la direction générale de l'aviation civile.

L'avion a ensuite perdu la communication et le contact radar, a indiqué le régulateur.

"Nous avons retiré les corps et les avons envoyés pour une autopsie et une enquête plus approfondie", a déclaré Keerthishree G, commissaire adjoint du district de Chatra, où le crash s'est produit pendant un orage.

Une équipe du Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation a été envoyée sur place pour enquêter sur les causes de l'accident, a indiqué l'autorité de régulation. Par ailleurs, la direction générale de l'aviation civile indienne a publié mardi des règles de sécurité plus strictes pour les opérateurs d'avions non réguliers, à la suite d'un examen des incidents récents, citant des lacunes dans les procédures d'exploitation normalisées et la formation.

Les nouvelles mesures comprennent la divulgation obligatoire des dossiers de sécurité, l'augmentation des audits des enregistreurs de la parole dans le cockpit et des données de vol, des sanctions plus sévères en cas d'infraction et une surveillance accrue de la maintenance des aéronefs et des décisions liées aux conditions météorologiques.

L'avion Beechcraft transportait deux pilotes, deux professionnels de la santé, un patient nommé Sanjay Kumar et deux de ses proches, ont indiqué les autorités.

"Les deux pilotes étaient compétents et expérimentés", a déclaré Mohinder Kaur, responsable de la sécurité des vols chez Redbird Airways, ajoutant que l'incident faisait l'objet d'une enquête par les services compétents.

Des proches de M. Kumar ont déclaré à la presse qu'il avait été blessé dans un incendie et qu'il était initialement soigné à Ranchi.

"Son état s'étant aggravé, nous l'avons emmené à Delhi en ambulance aérienne", a déclaré Vijay Sau, son frère aîné.

La plupart des accidents aériens sont dus à une combinaison de facteurs et l'enquête peut durer au moins un an, selon les experts du secteur.

Dans un autre incident survenu dans ce pays d'Asie du Sud, qui compte parmi les marchés aériens à la croissance la plus rapide au monde, un hélicoptère a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence en mer près des îles Andaman et Nicobar, a rapporté l'agence de presse ANI, citant l'opérateur d'État Pawan Hans.

Les sept personnes à bord ont été sauvées, a ajouté l'agence, sans donner de détails sur la cause de l'incident. Reuters détient une participation minoritaire dans ANI. Le mois dernier, un avion charter Learjet 45 s'est écrasé , tuant les cinq personnes à bord, dont le vice-ministre en chef de l'État indien le plus riche de Maharashtra et deux membres de son personnel.