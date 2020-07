Sept bonnes raisons d'investir en Bourse aujourd'hui

C'est le moment d'investir en Bourse. (© Adobestock)

Mieux vaut acheter des actions quand tout va mal. À condition de faire preuve de sang-froid et de méthode, et de disposer d'un minimum de connaissances. Voici pourquoi.

Les gains de la Bourse sur longue période retiennent l'attention.

En dépit du Covid-19, l'action Hermès progresse de 530% en dix ans au 11 mai 2020, Dassault Systèmes de 485%, Kering de 370%, LVMH de 300%, L'Oréal de 232% et Air Liquide de 115%, pour ne citer que quelques valeurs du CAC 40 bien connues.

Et malgré les turbulences dues à la crise sanitaire, certaines valeurs de cet indice s'affichent en territoire positif depuis un an : à la même date, la société de services de paiement Worldline gagnait 31,5% en douze mois, et Sanofi 20%. Le Livret A promet, lui, une rémunération annuelle de 0,50%. Et le rendement annuel moyen des contrats d'assurance vie en euros s'est affiché à 1,4% en 2019.

Mais, pour réaliser de tels gains, il faut s'informer, prendre le recul nécessaire et agir à bon escient. Ce qui suppose d'y consacrer du temps et d'agir avec méthode. Contrairement aux idées reçues, les circonstances actuelles constituent une excellente opportunité d'investir en Bourse. Voici sept raisons majeures pour alimenter votre réflexion.

1- Les valorisations des actions sont devenues faibles

La Bourse a chuté de 40% entre le 21 février et le 18 mars. Beaucoup d'analystes estimaient les valorisations trop élevées au début de 2020, après les progressions