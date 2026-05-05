Séoul examine le plan de Trump concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz après l'explosion d'un navire exploité par une compagnie coréenne

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* La Corée du Sud va enquêter sur l'incendie d'un navire

* Le navire sera remorqué jusqu'au port pour évaluer les dégâts

* L'incendie a été maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer

* Trump affirme que le navire a été attaqué par l'Iran

* Séoul indique qu'elle examine le projet de Trump visant à ouvrir le détroit

(Refonte de l'article avec l'examen par la Corée du Sud du plan de Trump; détails tout au long de l'article sur ses forces déjà stationnées au Moyen-Orient) par Heejin Kim

La Corée du Sud examine actuellement l'opportunité de se joindre au projet du président américain Donald Trump visant à aider les navires à transiter par le détroit d'Ormuz, a déclaré mardi un responsable, à la suite d'une explosion et d'un incendie sur un navire exploité par une compagnie coréenne dans cette voie navigable.

Trump a attribué l'incident de lundi à une attaque iranienne , tandis que le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la cause de l'incendie ne serait confirmée qu'une fois le navire remorqué jusqu'au port.

Le cargo battant pavillon panaméen et exploité par la compagnie maritime sud-coréenne HMM 011200.KS était vide et à l'ancre lorsque l'explosion et l'incendie se sont produits.

Le ministère a indiqué qu’il n’y avait pas eu de victimes et que l’incendie avait été éteint. Le navire, baptisé HMM Namu, serait remorqué vers un port voisin pour une évaluation des dommages et des réparations, a-t-il précisé.

La Corée du Sud estime que « la sécurité des routes maritimes internationales et la liberté de navigation doivent être protégées en vertu du droit international », a déclaré Choi Soung-ah, secrétaire présidentielle, soulignant la participation de Séoul aux efforts internationaux visant à normaliser les chaînes de transport maritime mondiales.

« Dans ce contexte, nous suivons de près la déclaration du président Trump à ce sujet », a-t-elle ajouté. Un SMS de la Maison Bleue a confirmé que celle-ci examinait la suggestion de Trump de participer à un plan visant à libérer la navigation dans le détroit.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a déclaré que l’Iran avait tiré sur un navire exploité par une compagnie coréenne et d’autres cibles alors que les États-Unis lançaient leur opération visant à ouvrir le détroit. Il a suggéré que la Corée du Sud pourrait se joindre à cet effort. En temps normal, environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par cette voie navigable.

La Corée du Sud enverra des représentants dans le Golfe pour enquêter sur le navire endommagé, a déclaré la présidence, ajoutant qu'il faudrait plusieurs jours pour analyser la cause de l'incendie.

Un porte-parole de HMM a déclaré que les 24 membres d'équipage étaient toujours à bord du navire de charge générale de 35 000 tonnes.

L'incendie s'était déclaré dans la salle des machines et les images des caméras de surveillance montraient qu'il avait été éteint, a précisé le porte-parole.

Le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard a déclaré que les autorités enquêteraient pour déterminer si les dommages avaient pu être causés par une attaque, une mine marine à la dérive ou un autre objet extérieur.

En réponse à cet incident, le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a déclaré mardi avoir demandé aux navires coréens présents dans la zone de se diriger vers des lieux plus sûrs et a indiqué que les autorités étaient en étroite communication avec les compagnies maritimes et les navires bloqués.

Le gouvernement sud-coréen a indiqué que 26 navires battant pavillon sud-coréen étaient bloqués aux alentours du détroit d'Ormuz.

La Corée du Sud s'est jusqu'à présent montrée prudente quant à une implication trop directe dans le conflit au Moyen-Orient.

Séoul avait précédemment déclaré qu'il examinerait attentivement l'appel de Trump à envoyer des navires pour assurer la sécurité de la navigation dans ce détroit, bien qu'une telle initiative nécessite l'approbation du Parlement.

Le ministre des Affaires étrangères du pays a récemment envoyé un envoyé spécial en Iran pour discuter de la situation au Moyen-Orient.

La Corée du Sud dispose déjà de forces au Moyen-Orient après avoir déployé en 2009 une unité chargée d’escorter ses navires marchands naviguant près des côtes somaliennes. Elle a depuis envoyé en rotation des destroyers équipés d’un hélicoptère d’attaque et d’environ 260 membres d’équipage.