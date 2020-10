Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séoul assouplit la distanciation sociale face au reflux du Covid Reuters • 11/10/2020 à 13:12









SEOUL, 11 octobre (Reuters) - La Corée du Sud va assouplir certaines règles de distanciation sociale à partir de lundi, en permettant notamment aux bars de nuit de rouvrir et aux événements sportifs de reprendre avec du public, face à la baisse du nombre de contaminations par le coronavirus ces dernières semaines. Le nombre de nouveaux cas recensés chaque jour se situe dans une fourchette à deux chiffres depuis deux semaines, à comparer à 440 en août après des foyers de contamination dans une église et un rassemblement politique, ce qui avait conduit le gouvernement à annoncer des restrictions sur les rassemblements et certaines activités économiques. "Nous allons abaisser le niveau de distance sociale à l'échelle nationale mais nous allons maintenir un contrôle sur des facteurs de risque tels que les activités de vente à domicile", a déclaré le Premier ministre Chung Sye-kyun lors d'un rassemblement dimanche. "De nombreux citoyens ressentent de la lassitude face à cette distanciation prolongée et nous avons également tenu compte de son impact sur l'économie", a-t-il expliqué. Cet assouplissement signifie que des établissements dédiés au divertissement tels que les clubs de nuit et les bars à karaoké pourront rouvrir et des stades pourront être remplis à 30% pour des compétitions sportives. Les activités à risque telles que les petits rassemblements religieux demeurent interdits, a précisé le gouvernement. Le ministre de la Santé Park Neung-hoo a mis en garde contre tout relâchement, soulignant que le pays restait confronté à la double menace du Covid-19 et de la grippe. "Nous avons appris de notre expérience passée que la moindre imprudence peut conduire à une nouvelle propagation de large ampleur du virus", a-t-il dit lors d'un autre rassemblement. L'Agence coréenne de prévention et de contrôle des maladies a fait état de 58 nouveaux cas à minuit samedi, portant le total des contaminations à 24.606 et le bilan à 432 décès. (Hyonhee Shin, version française Gwénaëlle Barzic)

