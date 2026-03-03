SentinelOne nomme Sonalee Parekh au poste de directrice financière, alors que la concurrence s'intensifie

La société de cybersécurité SentinelOne

S.N a nommé mardi Sonalee Parekh au poste de directrice financière, à compter du 24 mars, en faisant appel à l'ancienne directrice financière de RingCentral, alors que la société de cybersécurité est confrontée à une intensification de la concurrence de la part de rivaux plus importants.

Sonalee Parekh rejoint l'entreprise après avoir travaillé sur la plateforme de gestion du travail Asana. Barry Padgett continuera d'assurer la fonction de directeur financier par intérim jusqu'à l'entrée en fonction de Mme Parekh.

SentinelOne navigue sur un marché de la cybersécurité encombré, remodelé par l'intelligence artificielle et dirigé par des rivaux plus importants, notamment CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O .

Avant Asana, Mme Parekh était directrice financière de la plateforme de communications en nuage RingCentral, où elle a aidé l'entreprise à atteindre un chiffre d'affaires annuel récurrent de plus de 2 milliards de dollars.

Le directeur général Tomer Weingarten a déclaré que l'expérience de Mme Parekh en matière de développement des opérations financières et de gestion de la rentabilité soutiendrait la prochaine phase de croissance de SentinelOne.

L'ancienne directrice financière Barbara Larson a quitté son poste à la mi-janvier pour saisir une opportunité en dehors de l'industrie de la cybersécurité. SentinelOne devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre et de l'année complète le 12 mars.