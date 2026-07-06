SentinelOne en hausse ; la Banque Scotia relève sa recommandation à “surperformance sectorielle”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - **Les actionsde SentinelOne S.N progressent de 1,3 % à 17,72 dollars en pré-ouverture

** La Banque Scotia relève sa recommandation à “surperformance sectorielle”; elle s'attend à ce que la société de cybersécurité bénéficie d'une augmentation des dépenses des entreprises après que Mythos d'Anthropic a révélé des vulnérabilités

** “Les investissements dans des produits natifs de l’IA tels que l’agent SOC, Purple AI et la sécurité d’exécution IA (Prompt) placent SentinelOne en bonne position pour tirer parti de nouveaux vecteurs de forte croissance” - Scotiabank

** La recommandation moyenne de 38 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 19 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a progressé de 16,7%